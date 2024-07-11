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رياضة

أول تحرك رسمي من الأولمبية المصرية في واقعة شهد سعيد وجنة عليوة لاعبتي منتخب الدراجات

واقعة شهد سعيد وجنة
واقعة شهد سعيد وجنة عليوة لاعبتي منتخب الدراجات

أولمبياد باريس، أكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، أمر طبيعي كونها تأهلت للمشاركة وأرسل الاتحاد الدولي للدراجات ما يفيد بتأهلها.

 

ياسر إدريس يتحدث عن أزمة شهد سعيد

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "البعض يقوم بإدخال الأمور في بعضها، والمفترض أن يتم مساندة منتخب الدراجات الذي يخوض الأولمبياد، وأي شخص في الوسط الرياضي يجد هجومًا غير مبرر، وليس لدي أي معرفة بالواقعة بين شهد وجنى، كما أن اتحاد الدراجات هو المختص، ولم يكن لدي علم بالموضوع لأن كل اتحاد هو من يؤهل لاعبيه للأولمبياد".

وكانت بطولة الجمهورية لسباق الدراجات على الطريق، قد شهدت واقعة مؤسفة، بعد إصابة اللاعبة الناشئة جنة عليوة باشتباه ارتجاج في المخ، مع كسور في الضلوع عقب اصطدامها بلاعبة المنتخب الوطني شهد سعيد في الأمتار الأخيرة للسباق.

 

مشاركة منتخب الدراجات في أولمبياد باريس

وأضاف: "الاتحاد الدولي للدراجات هو من أرسل اسم شهد وأنها مؤهلة للأولمبياد، وبالتأكيد هي لم تكن تقصد إيذاء زميلتها جنة عليوة، والاتحاد المختص بمعاقبتها وإصدار أي قرار ضده، ولا أريد تأكيد أنها خطأ أم على صواب، وسوف نسأل رئيس اتحاد الدراجات".

وواصل: "لم أعرف الكثير من التفاصيل حول الواقعة، ودور اللجنة الأولمبية تنظيمي، ولا أتدخل في الأمور الفنية للاتحادات، ومن الممكن أن تقوم اللجنة الأولمبية بالتحقيق في الموضوع".

وأتم: "أتمنى الشفاء لـ جنة عليوة، وأنا جاهز لاستقبالها وسوف أقوم باستدعائها بشكل رسمي لمعرفة كل التفاصيل".

 

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