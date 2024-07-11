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خارج الحدود

بشكل مفاجئ، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ يبدي انفتاحه على ترشيح بديل لبايدن

تشاك شومر، فيتو
تشاك شومر، فيتو

ذكر موقع أكسيوس، أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبدى انفتاحه على ترشيح بديل لـ بايدن.

ويأتي موقف شومر بعد 24 ساعة من دعمه لترشح بايدن، حيث أعلن أمس الأربعاء، دعمه لترشح الرئيس جو بايدن لسباق الرئاسة لعام 2024.

وجاء ذلك خلال رد شومر على سؤال أحد الصحفيين “هل أنت واثق من أن الرئيس بايدن لديه ما يلزم للفوز في نوفمبر وخدمة أمريكا في السنوات الأربع المقبلة؟”، مؤكدًا: "أنا مع جو".

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير قالت في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخدم لفترة ثانية كاملة إذا فاز بالانتخابات الرئاسية في عام 2024.

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مشرعي الحزب الديمقراطي إلى التوحد خلف ترشحه، وسط تكهنات حول صحته.

وأكد “بايدن” في رسالته للنواب أن تصميمه ما زال قويًّا، داعيًا إلى توحيد الصفوف لهزيمة سلفه السابق دونالد ترامب.

وطالب “بايدن” مشرعي الحزب الديمقراطي بالاتحاد حول ترشحه، في ظل تكهنات مستمرة حول وضعه الصحي.
 

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