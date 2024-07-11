الخميس 11 يوليو 2024
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أخبار مصر

على غير عادة فصل الصيف، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن درجات الحرارة اليوم وغدا

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الخميس، مؤكدة أن اليوم وغدًا الجمعة ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد في بيان إن أجواء شديدة الحرارة تؤثر يومي الخميس والجمعة في كافة أنحاء البلاد، متوقعة أن تسجل درجة الحرارة في القاهرة 40 درجة كما تزداد نسبة الرطوبة وعليها يزداد الشعور بحرارة الطقس خلال فترات النهار والليل.

وأشارت إلى أن اليوم وغدًا على غير عادة فصل الصيف تكون هذه الأجواء ليست ضمن المعدلات الموسمية لهذه الفترة.


ونصحت هيئة الأرصاد، المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

وأوضحت أنه اعتبارًا من السبت 13 يوليو سيحدث انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل رطب ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الأنحاء.

وتنشر هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحراة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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على غير عادة فصل الصيف، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن درجات الحرارة اليوم وغدا

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