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رياضة

شقيق أحمد رفعت يتحدث عن دور وليد دعبس في أزمة وفاته، وماذا حدث في آخر اتصال معه

أحمد رفعت ووليد دعبس،
أحمد رفعت ووليد دعبس، فيتو

أدلى محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم مودرن سبورت  فيوتشر سابقًا ومنتخب مصر السابق بعدة تصريحات هامة في برنامج الماتش على قناة صدى البلد.

وقال: "لا توجد وقيعة بين الدكتور وليد دعبس وأسرة أحمد رفعت، بعد تفاقم الأمور على السوشيال ميديا، تواصلنا وتم توضيح جميع الأمور".

وأكمل شقيق اللاعب الراحل: "دكتور وليد لا يحتاج إلى الشكر يكفي كلام أحمد بأنه مثل والده، منذ الدقيقة الأولى للوعكة الصحية وهو معنا دائمًا ماديًّا ومعنويًّا، البعض هو من حاول إحداث أزمة بالتصريحات، تواصلنا فجر أمس وتحدثنا ويتعامل معنا بأخوية شديدة".

يذكر أن خالد الهنائي المدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي قد نفى أمس في تصريحاته عن التواصل أو التفاوض في الصفقة مع الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، مؤكدًا أنه لم يراه مطلقًا حتى رحيل أحمد رفعت عن النادي.

 

تفاصيل عقد أحمد رفعت والوحدة الإماراتي 

وحصلت فيتو على نسخة كاملة من عقد اللاعب الراحل أحمد رفعت مع نادي الوحدة الإماراتي الذي يكشف أبعاد القضية التي مثلت ضغوطًا على اللاعب الراحل -كما وصفها- وكشف العقد عن مفاجآت من العيار الثقيل في ما يتعلق بهوية صاحب التوقيع على العقد من نادي فيوتشر وبنوده.

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في الوقت الذي تقدم فيه نادي فيوتشر بطلب لاستخراج قرار وزاري بثلاثة أشهر لقضاء معايشة بنادي الوحدة الإماراتي جاءت المفاجأة بأن عقد اللاعب إعارة لمدة موسم كروي كامل يبدأ من يوم 27 سبتمبر 2022 وينتهي في 30 يونيو 23، وهو ما يؤكد وجود مشكلة في الورق الذي وصل إلى وزارة الشباب والرياضة لاستخراج القرار الوزاري. 

وقع على العقد الدكتور وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي فيوتشر، كطرف أول، وخالد راشد البناني ممثلًا لشركة الكرة بنادي الوحدة الإماراتي، والطرف الثالث هو اللاعب الراحل أحمد رفعت

في المادة الثالثة من العقد أن هذه الاتفاقية لمدة موسم رياضي كامل اعتبارًا من 27 سبتمبر 2022 وحتى 30 يونيو 2023 وفي المادة الثانية يلتزم الطرف الثاني -نادي الوحدة الاماراتي بدفع مبلغ وقدره 500000 -خمسمائة - ألف دولار أمريكي دفعة واحدة للطرف الأول -نادي فيوتشر- بعد خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل اللاعب. 

 

المادة الخامسة

في المادة الخامسة أنه في حالة رغبة نادي الوحدة في شراء بطاقة اللاعب نهائيًّا وانتقاله بصفة دائمة يدفع مبلغ مليون ونصف المليون دولار، على أن يعلن ذلك قبل انتهاء إعارة اللاعب بشهرين وفي الماده السادسة تنص على دفع الوحدة لفيوتشر مبلغ 100000 دولار أمريكي حال مشاركة اللاعب ومساهمته في فوز فريقه بالدوري الإماراتي. 

وبالطبع هناك نص والذي نشرناه أمس على التزام نادي فيوتشر بأن اللاعب ليس لديه عقبات.. العقد وقع عليه نادر شوقي وكيل اللاعب بصفته شاهدًا.

 

كل هذا حدث ولم يظهر إلى السطح إلا بعد وفاة اللاعب، انتقال اللاعب لم يكن لمدة ثلاث أشهر وإنما موسم كامل وأمور كثيرة تكشفها نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية. 

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت انفجار الوضع في الساحة الرياضية بعد رحيل اللاعب، وكان قبلها قد ظهر في أحد البرامج التليفزيونية يؤكد أن وقوعه في الملعب ودخوله في حالة غيبوبة بسبب الضغوط التي تعرض لها من شخصيات تعمل في الوسط الرياضي.

(فيتو) تقدم عقد اللاعب إلى كافة الجهات المعنية والتي قد تساعد في التحقيقات من أجل ظهور الحقيقة.

 

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احمد رفعت سبورت وليد دعبس رحيل أحمد رفعت

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