لينك سريع، الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في جميع محافظات مصر بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2024، وقد تم إعلانها رسميًّا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

وإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024:

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

يمكنك الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ثم الضغط على أيقونة "استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024"، من هنـــا ، وإدخال رقم الجلوس الخاص بك.



نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يمكنك أيضًا الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال موقع فيتو مباشرة من خلال الرابط (اضغط هنا) حيث توفر بوابة فيتو خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس.



نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال التوجه إلى مدرستك

يمكنك التوجه إلى مدرستك والحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال إدارة المدرسة.



وبلغت نسبة النجاح الإجمالية في نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (الدور الأول) 70.9%، وحصلت 20 طالبة و6 طلاب على لقب أوائل الدبلومات الفنية 2024.

وتوجد 24 شهادة دبلوم فني مختلفة هذا العام، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة (3 سنوات و5 سنوات) ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (نظامي، نظام التعليم والتدريب المزدوج، نظام الإعداد المهني).

وحسب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن توزيع درجات نتيجة الدبلومات الفنية 2024 كالآتي:

1. التعليم الصناعي (نظام الخمس سنوات): المجموع الكلي: 1000 درجة.

2. التعليم الصناعي (نظام الثلاث سنوات): المجموع الكلي: 700 درجة.

3. التعليم الفني (نظام الثلاث سنوات - تعليم مزدوج): المجموع الكلي: 570 درجة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 790625 طالبًا وطالبة، وحضر الامتحانات 786969 طالبًا وطالبة، ونجح 558018 طالبًا وطالبة، وسيتقدم 197817 طالبًا وطالبة للاختبار في الدور الثاني.

توزيع نتيجة الدبلومات الفنية 2024 حسب نظام الدراسة

نظام 5 سنوات: حضر 21577 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.95%.

حضر 52 طالبًا (شهادة واحدة) في التكنولوجيا التطبيقية بنسبة نجاح 98.07%.

نظام 3 سنوات - عام: حضر 567287 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.47%.

نظام 3 سنوات - تعليم وتدريب مزدوج: حضر 11259 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 81.44%.

نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات: حضر 113886 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.03%.

التكنولوجيا التطبيقية - نظام 3 سنوات: حضر 3015 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 84.74%.

نظام 3 سنوات - إعداد مهني: حضر 60110 طلاب (3 شهادات) بنسبة نجاح 37.84%.



