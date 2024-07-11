أمنية غريبة من جنة عليوة لشهد سعيد بعد تسببها في إصابتها وغيابها عن أولمبياد باريس (فيديو)

أمنية غريبة تمنتها لاعبة سباق الدراجات جنة عليوة، لزميلتها شهد سعيد، التي كانت سببًا في إصابتها وغيابها عن أولمبياد باريس 2024.

وتمثل شهد سعيد، مصر، في أولمبياد باريس 2024، إذ تخوض سباق الدراجات في البطولة، رغم أنها تسببت في إصابة قوية لجنة عليوة ما تسبب في فقدانها الذاكرة مؤقتًا، وأصيبت باشتباه في ارتجاج في المخ مع كسور في الضلوع، بسبب هذا الاصطدام، وذلك خلال سباق الدراجات بمحافظة السويس.

وفي أول رد فعل لها على وجود شهد سعيد، تمنت جنة عليوة، مشاركة اللاعبة التي تسببت في إصابتها في أولمبياد باريس 2024، لأنها تثق باحتلالها المركز الأخير في سباق الدراجات.

وقالت جنة في تصريحات للإعلامي هاني حتحوت عن سؤالها عن شعورها بعد إعلان مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس: "أنا الوحيدة في مصر التي تتمنى مشاركتها في الأولمبياد؛ لأنني أثق باحتلالها المركز الأخير".

جنة عليوة "رد فعلي لو حققت مصر ميدالية في الدراجات؟ أي حاجة في مصلحة مصر هتفرحني" pic.twitter.com/juyPT5gNLV — حَتْحُوت (@HHathout) July 10, 2024

وأضافت: "شهد لم يسبق لها أن فازت بأي سباق محلي مطلقًا.. لا أقصد التقليل منها، لكن هذا هو مستواها الرياضي".

وبسؤالها عما حدث خلال الواقعة الشهيرة قالت: "وقعت بيننا مشادة في سباق الجمهورية قبل اصطدامها بي، وتلفظت ضدي بألفاظ خارجة، وكان من الواضح أن تلك الواقعة كانت بناءً على تعليمات من مدربها".

واختتمت: "استعدت ذاكرتي، لكنني لست جاهزة بعد بنسبة 100% لركوب الدراجات".

وأثبتت التحقيقات أن اصطدام شهد بجنة كان متعمدًا، لتُوقَف عامًا عن المشاركة في السباقات المحلية مع تغريمها ماليًّا.

يذكر أن حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى للاعبة جنة المصابة، تقدمت ببلاغ للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة تتهم فيه شهد سعيد بمحاولة القتل العمد، ما أدى إلى احتجازها وعرضها على النيابة العامة، التي بدورها أخلت سبيلها لاحقًا.

وأعلن اتحاد الدراجات المصري آنذاك إيقاف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام بعد تسببها في إصابة زميلتها، ولكن عاد الاتحاد، وقرر مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد.

وسبق أن أكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، أمر طبيعي كونها تأهلت للمشاركة وأرسل الاتحاد الدولي للدراجات ما يفيد بتأهلها.

أزمة شهد سعيد

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "البعض يقوم بإدخال الأمور في بعضها، والمفترض أن يتم مساندة منتخب الدراجات الذي يخوض الأولمبياد، وأي شخص في الوسط الرياضي يجد هجومًا غير مبرر، وليس لدي أي معرفة بالواقعة بين شهد وجنى، كما أن اتحاد الدراجات هو المختص، ولم يكن لدي علم بالموضوع لأن كل اتحاد هو من يؤهل لاعبيه للأولمبياد".



وكانت بطولة الجمهورية لسباق الدراجات على الطريق، قد شهدت واقعة مؤسفة، بعد إصابة اللاعبة الناشئة جنة عليوة باشتباه ارتجاج في المخ، مع كسور في الضلوع عقب اصطدامها بلاعبة المنتخب الوطني شهد سعيد في الأمتار الأخيرة للسباق.

مشاركة منتخب الدراجات في أولمبياد باريس

وأضاف: "الاتحاد الدولي للدراجات هو من أرسل اسم شهد وأنها مؤهلة للأولمبياد، وبالتأكيد هي لم تكن تقصد إيذاء زميلتها جنة عليوة، والاتحاد المختص بمعاقبتها وإصدار أي قرار ضده، ولا أريد تأكيد أنها خطأ أم على صواب، وسوف نسأل رئيس اتحاد الدراجات".

وواصل: "لم أعرف الكثير من التفاصيل حول الواقعة، ودور اللجنة الأولمبية تنظيمي، ولا أتدخل في الأمور الفنية للاتحادات، ومن الممكن أن تقوم اللجنة الأولمبية بالتحقيق في الموضوع".



وأتم: "أتمنى الشفاء لـ جنة عليوة، وأنا جاهز لاستقبالها وسوف أقوم باستدعائها بشكل رسمي لمعرفة كل التفاصيل".