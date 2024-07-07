من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

سجلت درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا في أغلب مناطق العالم بالتزامن مع قدوم فصل الصيف، وستشهد عدة دول عربية موجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة.

موجة حر شديدة تضرب عددا من الدول العربية

وحذر مركز طقس العرب، في بيان من موجة حر "لاهبة" تبدأ يوم الأربعاء المقبل في عدد من الدول العربية، قد ترتفع درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية.

وجاء في بيان المركز في نشرة تحذيرية أن التوقعات الجوية تشير إلى أن أجزاء عدة من شبه الجزيرة العربية ستتأثر بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

أبرز الدول العربية التي تشهد ارتفاع في درجات الحرارة

وأشار المُتنبئون الجويون في "طقس العرب" إلى أنه من المتوقع أن يشتد المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على المنطقة تدريجيًا مع نهاية هذا الأسبوع بالتزامن مع تعمق للمنخفض السطحي الحراري شرقي شبه الجزيرة العربية.



وتوقع طقس العرب أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس مع نهاية هذا الأسبوع في العراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات، مع درجات حرارة أربعينية في غالبية المناطق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ