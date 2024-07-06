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درجات الحرارة غدا الأحد 7-7-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد حيث من المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

حالة الطقس غدًا الأحد 7-7-2024 بمحافظة البحيرة

شديد الحرارة، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الأحد 7-7-2024


ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 36

القاهرة: المحسوسة: 38

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 38

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 36

6 أكتوبر المحسوسة:  38

بنها: الصغرى 25 والعظمى  36

بنها المحسوسة: 38

الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 31

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22   والعظمى 35

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 15 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 36

الزقازيق: المحسوسة: 38

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  38

الاسماعيلية: المحسوسة:  40

السويس: الصغرى 23 والعظمى 37

السويس: المحسوسة: 39

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 41

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 41

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 38

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37

بنى سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

اسيوط: المحسوسة: 38

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 38

سوهاج: المحسوسة: 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 41

الاقصر: المحسوسة: 42

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 41

أسوان: المحسوسة: 42


 

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