حريق هائل في منطقة القصيم السعودية والدفاع المدني يباشر الإطفاء (فيديوهات)
منطقة القصيم، أفادت وسائل إعلام سعودية باندلاع حريق في وادي الرمة بين الرس والقرين بمنطقة القصيم، فيما باشر الدفاع المدني الموقع.
وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن "حريقا اندلع في وادي الرمة بين الرس والقرين بمنطقة القصيم".
وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له: "الدفاع المدني بالرس يباشر حريقا في أشجار بمجرى واد، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة، ولا إصابات".
وتداول نشطاء على منصة "إكس" مقاطع فيديو عدة تظهر الحريق وانتشاره.
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