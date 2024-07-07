الأحد 07 يوليو 2024
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منوعات

حريق هائل في منطقة القصيم السعودية والدفاع المدني يباشر الإطفاء (فيديوهات)

حريق هائل فى السعودية،
حريق هائل فى السعودية، فيتو

منطقة القصيم، أفادت وسائل إعلام سعودية باندلاع حريق في وادي الرمة بين الرس والقرين بمنطقة القصيم، فيما باشر الدفاع المدني الموقع.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن "حريقا اندلع في وادي الرمة بين الرس والقرين بمنطقة القصيم".

وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له: "الدفاع المدني بالرس يباشر حريقا في أشجار بمجرى واد، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة، ولا إصابات".

وتداول نشطاء على منصة "إكس" مقاطع فيديو عدة تظهر الحريق وانتشاره.

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منطقة القصيم وادي الرمة القرين

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