السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

جامعة الدول العربية: ندعم إطلاق حوار سوداني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة

حرب السودان،فيتو
حرب السودان،فيتو

قال زيد الصبان، مدير إدارة السودان والقرن الإفريقي بجامعة الدول العربية، إن نيران الحرب تحيط بمستقبل ملايين السودان،  "ندعم إطلاق حوار سوداني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة".

تحقيق السلام أهم أهداف مؤتمر القوي السياسية المدنية 

وأضاف خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، اليوم من العاصمة الإدراية، أن الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق السلام على أرضية صلبة، مؤكدة أن الحوار السوداني الشامل سيكون العامل المؤثر في صنع السلام.

وطالب خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، كافة أطراف المجتمع الدولي، الوفاء بتعهداتها الدولية التي أعلنت عن التزامها بها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان والذي عقد في يونيو في جنيف، وخلال مؤتمر السودان الدولي الذي عقد في باريس في 2024 لسد الفجوة التمويلية القائمة التي تناهز نحو 75 من إجمالي الاحتياجات.
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إدارة السودان والقرن الإفريقي بجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية السودان الأمم المتحدة

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