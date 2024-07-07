الأحد 07 يوليو 2024
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تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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 أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على القضبان والمعدات.

تخفيض السرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة

وأكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي، وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

كما أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

 وتقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة.

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