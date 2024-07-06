السبت 06 يوليو 2024
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صحة ومرأة

مواد طبيعية تحتاجها البشرة، لجمالها وشبابها الدائم

ترطيب البشرة صيفا
ترطيب البشرة صيفا

مواد طبيعية تحتاجها البشرة، تعد البشرة هي أكبر عضو في جسم الإنسان، وهي تعكس صحتنا وجمالنا، ولأن بشرتنا تتعرض يوميًا لعوامل خارجية قاسية مثل أشعة الشمس والتلوث والضغوطات، مما قد يؤدي إلى تلفها وجفافها وفقدان نضارتها، فهي تحتاج للعناية المستمرة.

مواد طبيعية تحتاجها البشرة للعناية الدائمة

ترطيب البشرة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن البشرة تحتاج لعناية دائمة داخلية وخارجية، من خلال استخدام العديد من المواد الطبيعية التي توفر لها ما تحتاجه.

أضافت الدكتورة هدى، أنه لحسن الحظ، تُقدم لنا الطبيعة العديد من المواد الغنية بالعناصر الغذائية التي تُساعد على الحفاظ على صحة البشرة وجمالها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

أهم مغذيات طبيعية تحتاجها البشرة لجمالها وشبابها

فيتامين C: يُعد فيتامين C من مضادات الأكسدة القوية التي تُساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، كما يُحفز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على مرونة البشرة ونضارتها.  تتواجد مصادر غنية بفيتامين C في العديد من الفواكه مثل البرتقال والجوافة والفراولة، والخضروات مثل البروكلي والفلفل الأخضر.

فيتامين E:  يُعد فيتامين E من مضادات الأكسدة القوية التي تُساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة، تتواجد مصادر غنية بفيتامين E في المكسرات مثل اللوز والجوز، والبذور مثل بذور عباد الشمس، والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.

فيتامين A:  يُساعد فيتامين A على تجديد خلايا البشرة ومكافحة الشيخوخة، تتواجد مصادر غنية بفيتامين A في الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والبيض.

الأحماض الدهنية الأساسية: تُساعد الأحماض الدهنية الأساسية على الحفاظ على رطوبة البشرة وجعلها أكثر نعومة، تتواجد مصادر غنية بالأحماض الدهنية الأساسية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، والمكسرات مثل الجوز واللوز، والبذور مثل بذور الكتان.

مضادات الأكسدة:  تُساعد مضادات الأكسدة على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة التي تُسبب تلف خلايا الجلد وظهور علامات الشيخوخة، تتواجد مضادات الأكسدة في العديد من الفواكه والخضروات مثل التوت الأزرق والعنب والشوكولاتة الداكنة.

مواد طبيعية تحتاجها البشرة للعناية بها

أطعمة لتجديد خلايا البشرة

وأضافت  أخصائية التغذية العلاجية  أن هناك مواد طبيعية تحتاجها البشرة، للحفاظ على جمالها الطبيعي وشبابها الدائم، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

زيت الزيتون:
يُعدّ زيت الزيتون من أهمّ المواد الطبيعية المفيدة للبشرة، فهو غنيّ بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرّة وتُؤخّر ظهور علامات الشيخوخة. كما يُساعد زيت الزيتون على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويُعالج مشاكل حب الشباب والتهابات الجلد.

العسل:
يُعرف العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، ممّا يجعله علاجًا فعّالًا لحب الشباب والتهابات الجلد. كما يُساعد العسل على ترطيب البشرة وتنعيمها، ويُعزّز تجديد خلايا الجلد.

الأفوكادو:
يُعدّ الأفوكادو غنيًّا بفيتامين E ومضادات الأكسدة، ممّا يجعله مفيدًا جدًا للبشرة. كما يُساعد الأفوكادو على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويُعزّز إنتاج الكولاجين الذي يُحافظ على نضارة البشرة ومرونتها.

الألوفيرا:
تُعرف الألوفيرا بخصائصها المُهدّئة والمُضادة للالتهابات، ممّا يجعلها علاجًا فعّالًا لحروق الشمس والتهابات الجلد. كما تُساعد الألوفيرا على ترطيب البشرة وتنعيمها، وتُعزّز تجديد خلايا الجلد.

الشاي الأخضر:
يُعدّ الشاي الأخضر غنيًّا بمضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرّة وتُؤخّر ظهور علامات الشيخوخة. كما يُساعد الشاي الأخضر على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويُعزّز صحة الأوعية الدموية الدقيقة في الوجه.

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