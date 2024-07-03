اصنعيها بنفسك، كريمات مرطبة للبشرة من مواد طبيعية



كريمات مرطبة للبشرة من مواد طبيعية، يمكنك صنعها بنفسك وبأقل التكاليف، إلى جانب أنها ستكون خالية من أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة.



أفضل كريمات مرطبة للبشرة من مواد طبيعية



كريمات لبشرتك

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أنه يمكنك أن تصنعي بيديك كريمات مرطبة لبشرتك، بمواد طبيعية آمنة تمامًا، دون الخوف من أي آثار جانبية.



ولكن عليكي قبل تجربة أي وصفة من هذه الوصفات، التأكد من عدم وجود حساسية لأي من مكوناتها، وذلك من خلال إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام الكامل.



كريم زيت الزيتون وشمع العسل:

المكونات:

* 1/2 كوب زيت زيتون

* 1/4 كوب شمع عسل

* 1 ملعقة كبيرة عسل

* 1 ملعقة صغيرة زيت فيتامين E (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في وعاء مزدوج، امزجي زيت الزيتون وشمع العسل على نار هادئة حتى يذوب شمع العسل تمامًا.

2. ارفعي الخليط عن النار واتركيه يبرد قليلًا.

3. أضيفي العسل وزيت فيتامين E (إذا كنت تستخدمه) واخلطي جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

4. اسكبي الخليط في وعاء محكم الإغلاق واتركيه يبرد تمامًا قبل الاستخدام.

5. استخدمي هذا الكريم لترطيب بشرتك يوميًا.



كريم الألوفيرا وجوز الهند:

المكونات:

* 1/4 كوب جل الصبار

* 1/4 كوب زيت جوز الهند

* 1 ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

* 1 ملعقة صغيرة زيت عطري (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في وعاء، امزجي جل الصبار وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو.

2. أضيفي الزيت العطري (إذا كنت تستخدمه) واخلطي جيدًا.

3. اسكبي الخليط في وعاء محكم الإغلاق واتركيه في الثلاجة حتى يصبح صلبًا.

4. استخدمي هذا الكريم لترطيب بشرتك يوميًا.



كريم الشوفان والعسل:

المكونات:

* 1/2 كوب دقيق الشوفان

* 1/2 كوب حليب دافئ

* 1 ملعقة كبيرة عسل

* 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة التحضير:

1. في وعاء، امزج دقيق الشوفان والحليب الدافئ.

2. اترك الخليط ينقع لمدة 10 دقائق حتى يصبح طريًا.

3. أضف العسل وزيت الزيتون واخلط جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

4. استخدم هذا الكريم لترطيب بشرتك بعد تنظيفها.

5. اترك الكريم على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسله بالماء الدافئ.



كريم بزيت جوز الهند وشمع العسل:

المكونات:

1/4 كوب زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة شمع العسل

1 ملعقة كبيرة زيت اللوز

1 ملعقة صغيرة عسل

طريقة التحضير:

اخلطي زيت جوز الهند وشمع العسل في حمام مائي ساخن حتى يذوب شمع العسل تمامًا.

ارفعي المزيج عن النار واتركيه ليبرد قليلًا.

أضيفي زيت اللوز والعسل واخلطي جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

صبي المزيج في وعاء محكم الإغلاق واتركيه ليبرد تمامًا قبل الاستخدام. طريقة الاستخدام:

ضعي كمية قليلة من الكريم على بشرة الوجه والرقبة بعد تنظيفها.

دلّكي الكريم بلطف حتى يتم امتصاصه بالكامل.

يمكنك استخدام هذا الكريم يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

كريم بالصبار وزيت اللوز:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة جل الصبار

1 ملعقة كبيرة زيت اللوز

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

1 كبسولة من فيتامين E

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تحصلي على مزيج متجانس.

صبي المزيج في وعاء محكم الإغلاق واتركيه في الثلاجة. طريقة الاستخدام:

ضعي كمية قليلة من الكريم على بشرة الوجه والرقبة بعد تنظيفها.

دلّكي الكريم بلطف حتى يتم امتصاصه بالكامل.

يمكنك استخدام هذا الكريم يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

نصائح هامة تساعدك في استخدام الكريمات:

كريمات ترطيب

* يمكنك تعديل كميات المكونات حسب نوع بشرتك واحتياجاتها.

* تأكد من استخدام مكونات عضوية عالية الجودة قدر الإمكان.

* خزّن الكريمات في مكان بارد وجاف.

* إذا لم تكن متأكدًا من أي نوع من البشرة لديك، فاستشر طبيب أمراض جلدية.