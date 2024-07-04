وصفات من زيت بذور العنب للعناية بمختلف أنواع البشرة

زيت بذور العنب، من الزيوت الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين E، مما يجعله مُفيدًا جدًا لصحة البشرة بأنواعها، خاصة في هذا الجو الحار، فيمكن لزيت العنب ان يرطب البشرة ويجدد خلاياها، وينظفها بعمق.



وصفات من زيت بذور العنب لكل أنواع البشرة



زيت العنب

وتقدم خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، بعض الوصفات المُستخلصة من زيت بذور العنب لكل نوع بشرة:



للبشرة الجافة:

المُرطب اليومي: سخّني بضع قطرات من زيت بذور العنب ودلّكي بها وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما. يُمكنكِ أيضًا إضافة بضع قطرات إلى كريم مرطبكِ المُعتاد.

قناع ترطيب عميق: اخلطي ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من اللبن الزبادي. ضعي الخليط على وجهكِ ورقبتكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الدافئ.



للبشرة الدهنية:

منظف طبيعي: اخلطي ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب مع ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا وقطرات من زيت شجرة الشاي. دلّكي وجهكِ بالمزيج بلطف ثم اغسليه بالماء الدافئ.

قناع مُضاد لحب الشباب: اخلطي ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب مع ملعقة كبيرة من الطين الهندي وملعقة صغيرة من العسل. ضعي الخليط على وجهكِ واتركيه لمدة 10-15 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الدافئ.



للبشرة الحساسة:

مُهدئ للاحمرار: دلّكي وجهكِ بقطرات قليلة من زيت بذور العنب بعد تنظيفه. يُساعد ذلك على تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار.

قناع مُضاد للالتهابات: اخلطي ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب مع ملعقة كبيرة من هلام الصبار وملعقة صغيرة من زيت البابونج. ضعي الخليط على وجهكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الدافئ.



للبشرة العادية:

مُحارب لعلامات الشيخوخة: دلّكي وجهكِ ورقبتكِ بقطرات من زيت بذور العنب قبل النوم. يُساعد ذلك على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

قناع مُجدد للبشرة: اخلطي ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب مع ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو وملعقة صغيرة من العسل. ضعي الخليط على وجهكِ واتركيه لمدة 20-30 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الدافئ.



للبشرة المُتضررة من أشعة الشمس:

زيت مُضاد للأكسدة: يُستخدم زيت بذور العنب كعلاج موضعي لتهدئة البشرة المُحترقة من الشمس، وتقليل الاحمرار، وتسريع عملية الشفاء.

قناع مُجدد للخلايا: تُخلط ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب مع ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو، ويتمّ وضعه على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثمّ يُغسل بالماء الفاتر.



وصفات من زيت بذور العنب لجميع أنواع البشرة



زيت العنب للبشرة

تقدم خبيرة العناية بالبشرة والجسم، في السطور التالية أهم وصفات من زيت العنب:



لترطيب البشرة:

المكونات:

بضع قطرات من زيت بذور العنب.

طريقة التحضير:

يُدلّك الوجه بزيت بذور العنب قبل النوم.



لمكافحة الشيخوخة:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

3 قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير:

تُخلط المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا.

يُطبق الخليط على الوجه والرقبة مع التدليك اللطيف.

يُترك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر.



لتفتيح البشرة:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

تُخلط المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا.

يُطبق الخليط على الوجه والرقبة مع تجنب منطقة العين.

يُترك على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر.



لعلاج حب الشباب:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب.

1 ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير:

تُخلط المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا.

يُطبق الخليط على المناطق المُصابة بحب الشباب باستخدام قطنة.

يُترك على البشرة طوال الليل ثم يُغسل بالماء الفاتر في الصباح.



لإزالة الهالات السوداء:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب.

2 قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير:

تُخلط المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا.

يُدلّك منطقة أسفل العينين باستخدام الخليط بحركة دائرية لطيفة.

يُترك على البشرة طوال الليل ثم يُغسل بالماء الفاتر في الصباح.

