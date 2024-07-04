الخميس 04 يوليو 2024
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صحة ومرأة

ماسكات من الخضروات لترطيب البشرة طوال الصيف

ماسكات لنضارة البشرة،فيتو
ماسكات لنضارة البشرة،فيتو

ماسكات من الخضروات لترطيب البشرة، تُعد الخضروات مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تُفيد البشرة وتُساعد على ترطيبها.


أفضل ماسكات من الخضروات لبشرتك
 

ماسكات لترطيب البشرة

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن استخدام الخضروات في ترطيب البشرة، له مفعول السحر، وإليك بعض ماسكات الخضروات التي يمكنك تجربتها في المنزل:

ماسك الخيار:
يمكنه ترطيب البشرة، وتخليصك من الهالات السوداء، وتفتيح البشرة.
المكونات:
    خيارة متوسطة الحجم، مهروسة
    ملعقة كبيرة من الزبادي
    ملعقة صغيرة من العسل
طريقة التحضير:
    1. اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير.
    2. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
    3. اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك الطماطم:
لنضارة البشرة وتوهجها في عز الحر.
المكونات:
    ثمرة طماطم متوسطة الحجم، مهروسة
    ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
     ملعقة صغيرة من العسل
طريقة التحضير:
    1. اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير.
    2. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.
    3. اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك البطاطس:
لتفتيح البشرة، وترطيبها، وتخليصها من البقع الداكنة.
المكونات:
      بطاطس متوسطة الحجم، مسلوقة وممهوسة
    ملعقة كبيرة من الحليب
    ملعقة صغيرة من العسل
طريقة التحضير:
    1. اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير.
    2. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
    3. اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك الأفوكادو:
المكونات:
    نصف ثمرة أفوكادو، مهروسة
    ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
    ملعقة صغيرة من العسل
طريقة التحضير:
    1. اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير.
    2. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.
    3. اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك البطاطا:
المكونات:
ثمرة بطاطا مسلوقة ومهروسة
ملعقة كبيرة من الحليب
ملعقة صغيرة من العسل
طريقة التحضير:
اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متماسك.
ضعي الماسك على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك الجزر:
يُساعد الجزر على ترطيب البشرة ومنحها النضارة والتألق.
المكونات:
جزر متوسطة الحجم، مبشورة.
ملعقة كبيرة من العسل.
الطريقة:
امزجي المكونات جيّدًا حتى تحصلي على خليط متماسك.
ضعي الخليط على وجهكِ ورقبتكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

ماسك الكوسا للبشرة:
تساعد الكوسا على مقاومة الشيخوخة وترطيب البشرة وتفتيحها وعلاج الحبوب، لما بها من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة
المكونات:
حبة كوسا متوسطة الحجم.
ملعقة كبيرة من العسل.
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:
ابشري الكوسا ناعمًا.
أضيفي العسل وزيت الزيتون إلى الكوسا المبشورة واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
طبقي الماسك على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

مُكوّنات إضافية:
يمكنكِ إضافة مُكوّنات أخرى إلى الماسكات الطبيعية لتعزيز فوائدها، مثل:
العسل: يُرطّب البشرة ويُغذّيها.
زيت الزيتون: يُنعّم البشرة ويُقاوم التجاعيد.
الأفوكادو: يُغذّي البشرة ويُحسّن مرونتها.
زبادي: يُهدئ البشرة ويُخفّف من الاحمرار.


فوائد استخدام أقنعة الخضروات لترطيب البشرة:
 

ماسكات لجمالك

ترطيب البشرة وتنعيمها.
تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.
تحسين لون البشرة ومظهرها.
محاربة الجذور الحرة التي تُسبب تلف البشرة.
تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار والالتهاب.

 

نصائح للحصول على أفضل النتائج:
 

تأكدي من تنظيف بشرتك جيدًا قبل وضع أي قناع.
اختبري الماسك على منطقة صغيرة من بشرتك قبل وضعه على وجهك بالكامل للتأكد من عدم وجود حساسية.
استخدمي هذه الماسكات مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
احرصي على ترطيب بشرتك بانتظام باستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك.

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة وترطيبها وتغذيتها

وصفات طبيعية لعمل جلسات تقشير البشرة في المنزل

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