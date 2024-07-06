أخبار مصر: وفاة اللاعب أحمد رفعت، فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران، كارثة جديدة لـ بايدن، زيادة أسعار سيارة شهيرة بمصر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

أعلنت صفحة فيوتشر بـ"فيس بوك"، وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

احتفالات تعم محافظات إيرانية بعد مؤشرات فوز بزشكيان

شهدت مدن إيرانية عدة من بينها العاصمة طهران، فجر اليوم السبت، احتفالات شعبية، مع بدء ظهور نتائج أولية، تشير إلى تقدم مرشح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان على منافسه المتشدد سعيد جليلي، بعمليات فرز الأصوات، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات يوليو لكل العاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات يوليو، تزايد البحث مؤخرًا عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن مواعيد صرف المرتبات شهر يوليو.

موعد ومكان تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت

أعلن نادي مودرن سبورت موعد تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلي المستشفي ليفارق الحياة.

بداية من اليوم، تعديل جديد لخطط تشغيل القطار الكهربائي

أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر والقطار الكهربائي إجراء تعديل بداية من اليوم السبت، يشمل زيادة معدل القطارات وقت الذروة لخدمة مستخدمي القطار الكهربائى المتجه للعاصمة الإدارية.

فروق في التوقيت، جمال شعبان يعلق على وفاة اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ

وفاة أحمد رفعت، علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على وفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، بشكل مفاجئ بعد تحسن حالته الصحية.

لم تشهدها مصر منذ فترة، درجات الحرارة اليوم السبت 06-7-2024 فى مصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

إصلاحي في مواجهة الأصولية، من هو الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان؟

فاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، اليوم السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد، سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار سيارات BYD F3 موديل 2025، 20 ألف جنيه مرة واحدة

سيارات BYD، لحقت زيادة الأسعار سيارات BYD F3، موديل 2025 خلال شهر يوليو، بقيمة مالية بلغت 20 ألف جنيه، داخل المعارض المصرية، ومن المقرر تطبيق قرار الزيادة بداية من اليوم السبت

رحل قبل تحقيق أمنيته الأخيرة، ماذا قال أحمد رفعت في آخر ظهور له قبل وفاته (فيديو)

كشف أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، في آخر ظهور له قبل وفاته المفاجأة، كواليس فشل انتقاله لصفوف نادي الأهلي في فترة سابقة، كما أوضح سبب عدم إتمام تلك الصفقة التي كانت وشيكة، كما وصفها.

أصعب 12 ساعة للمحافظ الجديد، عودة المياه للزقازيق بعد الانتهاء من إصلاح الأعطال

شهد حي الزهور في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية الساعات الماضية، حالة من الشلل المروري بسبب انفجار خط المياه الرئيسي، ما أدى إلى غرق الشوارع بالمياه، وانقطاع المياه عن العديد من المناطق لمدة تجاوزت 13 ساعة.

بايدن: كنت متعبا أثناء المناظرة مع ترامب وما زلت نفس الرجل الذي تولى الرئاسة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أنه كان "منهكًا" أثناء المناظرة الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي بينه والرئيس السابق دونالد ترامب.

الثروة الداجنة: ارتفاع أسعار البيض غير مبرر وتكلفة إنتاج الكرتونة لا تصل إلى هذا السعر

حالة من عدم الاستقرار شهدتها أسعار البيض في الأسواق، حيث انخفض سعر البيض بنحو 15 جنيهًا على فترات متباعدة خلال أسبوعين، ثم عادت أسعار البيض مرة أخرى للارتفاع، حيث ارتفعت 15 جنيهًا مرة واحدة، لتعود إلى نفس معدلاتها المرتفعة قبل الانخفاض.

نهاية حقبة المعمرين، دموع بيبي ومواساة رونالدو تخطف الأنظار في يورو 2024 (فيديو)

بعد الهزيمة المؤلمة لمنتخب البرتغال، خطفت لقطة واحدة الأنظار، جمعت "المعمرين"، كريستيانو رونالدو وبيبي.

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

زلة لسان محرجة جديدة، سجلها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، حيث تتوالى "كبواته الإعلامية" منذ المناظرة الرئاسية الكارثية أمام دونالد ترامب.

كوبا أمريكا 2024، كندا تضرب موعدا مع الأرجنتين بعد الفوز على فنزويلا بركلات الترجيح

كوبا أمريكا 2024، خطف منتخب كندا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 ليواجه منتخب الأرجنتين، بعدما أقصى منتخب فنزويلا من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.