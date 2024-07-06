السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لم تشهدها مصر منذ فترة، درجات الحرارة اليوم السبت 06-7-2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6 - 7 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 06- 07- 2024


و يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى،وشديد الحرارة جنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للحرارة رطب ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،معتدلا رطب على السواحل الشمالية


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 35

القاهرة: المحسوسة: 37

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 35

6 أكتوبر المحسوسة:  37

بنها: الصغرى 25 والعظمى  35

بنها المحسوسة: 37

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 30

الاسكندرية: المحسوسة: 33

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 30

العلمين الجديدة: المحسوسة: 33

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 29

مطروح: المحسوسة: 32

سيوة: الصغرى 21   والعظمى 34

سيوة: المحسوسة: 36

كاترين الصغرى 15 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 35

الزقازيق: المحسوسة: 37

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  36

الاسماعيلية: المحسوسة:  38

السويس: الصغرى 23 والعظمى 35

السويس: المحسوسة: 37

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 41

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 38

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37

بنى سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

اسيوط: المحسوسة: 39

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 41

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 28  والعظمى 44

الاقصر: المحسوسة: 45

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 44

أسوان: المحسوسة: 45

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6 - 7 -2024

درجات الحرارة غدا السبت 06- 07- 2024 في مصر

تحذير من الملاحة البحرية على هذه الشواطئ غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 06- 07- 2024

الأكثر قراءة

فروق في التوقيت، جمال شعبان يعلق على وفاة اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

رحل قبل تحقيق أمنيته الأخيرة، ماذا قال أحمد رفعت في آخر ظهور له قبل وفاته (فيديو)

موعد ومكان تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت

هيثم عرابي ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

لقاء الوداع بين أحمد رفعت وطلعت يوسف وهيثم عرابي ولاعبي مودرن سبورت (صور)

إيه وجع القلب ده، كهربا ينعى أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت بكلمات مؤثرة

إصلاحي في مواجهة الأصولية، من هو الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان؟

منوعات

المزيد

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية