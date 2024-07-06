السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

احتفالات تعم محافظات إيرانية بعد مؤشرات فوز بزشكيان

أنصار المرشح الإصلاحي
أنصار المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، فيتو

شهدت مدن إيرانية عدة من بينها العاصمة طهران، فجر اليوم السبت، احتفالات شعبية، مع بدء ظهور نتائج أولية، تشير إلى تقدم مرشح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان على منافسه المتشدد سعيد جليلي، بعمليات فرز الأصوات، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيرانية خروج عدد من أنصار التيار الإصلاحي في شوارع طهران من بينها منطقة سعادت آباد إلى الشوارع للاحتفال بفوز بزشكيان في الانتخابات.

كما خرج سكان مدينة تبريز شمال غرب إيران وهي مسقط رأس بزشكيان، بمسيرات احتفال بالسيارات رافعين شعار الحملة الانتخابية التي رفعها بزشكيان وهم يهتفون لصالح التيار الإصلاحي.

ومثل مسعود بزشكيان مدينة تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية لمدة خمس دورات في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

كما خرج سكان مدينة ارومية مركز محافظة أذربيجان الغربية إلى الشوارع، احتفالا بفوز بزشكيان.

 

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