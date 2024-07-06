وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

أعلنت صفحة فيوتشر بـ"فيس بوك"، وفاة أحمد رفعت لاعب كرة القدم بصفوف نادي مودرن سبورت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت صفحة فيوتشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.



وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".