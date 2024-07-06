نهاية حقبة المعمرين، دموع بيبي ومواساة رونالدو تخطف الأنظار في يورو 2024 (فيديو)
يورو 2024، بعد الهزيمة المؤلمة لمنتخب البرتغال، خطفت لقطة واحدة الأنظار، جمعت "المعمرين"، كريستيانو رونالدو وبيبي.
وودع المنتخب البرتغالي وقائده كريستيانو رونالدو، بطولة كأس أوروبا، مساء الجمعة، بعد خسارة مؤلمة بركلات الترجيح، أمام منتخب فرنسا.
وبعد مباراة "رتيبة" في أغلب أوقاتها، انتهت بنتيجة 0-0، نجحت "الديوك الفرنسية" في هزيمة البرتغال، بركلات الترجيح.
وبعد اللقاء، انهار المدافع البرتغالي بيبي، ذو الـ41 عاما، والذي يخوض بطولته القارية الأخيرة، وانهمرت دموعه بعد أداء رائع خلال المباراة.
وتوجه بيبي لرونالدو الذي قام بمواساته واحتضانه، في لقطة مؤثرة جمعت كبار اللعبة، وهم يودعون آخر بطولة "يورو" يخوضونها.
وكان رونالدو قد أعلن أنه لن يخوض بطولة يورو المقبلة، وأن البطولة الحالية هي الأخيرة له.
صعد منتخب فرنسا لنصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على البرتغال 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالأشواط الإضافية من اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
وأحرز الأهداف لمنتخب البرتغال: “كريستيانو رونالدو، سيلفا”، بينما أضاع جواز فيليكس.
وأحرز لمنتخب فرنسا كل من: ديمبلي، فوفانا، كونتيه، باركولا.
ولجأ منتخبا البرتغال فرنسا إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالأشواط الإضافية من اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
المباراة شهدت أهدافًا ضائعة بالجملة من المنتخبين ولعل أبرزها فرصة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 92 من عمر الشوط الإضافي الثاني.
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