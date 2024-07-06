بداية من اليوم، تعديل جديد لخطط تشغيل القطار الكهربائي
أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر والقطار الكهربائي إجراء تعديل بداية من اليوم السبت، يشمل زيادة معدل القطارات وقت الذروة لخدمة مستخدمي القطار الكهربائى المتجه للعاصمة الإدارية.
وجاء نص إعلان الشركة كما يلي
وقال الشركة في بيان: بدايةً من السبت ٦ يوليو ٢٠٢٤ وكل سبت من كل أسبوع، وقت الانتظار هيقل خلال أوقات الذروة! القطارات هتوصل كل ١٠ دقايق من ٧:٠٠ حتى ١٠:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ حتى ٥:٠٠ مساءً من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهابًا وإيابًا.
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