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رياضة

كوبا أمريكا 2024، كندا تضرب موعدا مع الأرجنتين بعد الفوز على فنزويلا بركلات الترجيح

منتخب كندا، فيتو
منتخب كندا، فيتو

كوبا أمريكا 2024، خطف منتخب كندا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 ليواجه منتخب الأرجنتين، بعدما أقصى منتخب فنزويلا من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.

وانتهت مباراة فنزويلا وكندا ببطولة كوبا أمريكا 2024،  والمقامة على ملعب دالاس كاوبويز في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بالتعادل 1 - 1 بين المنتخبين، لتتجه إلى ركلات الترجيح والتي حسمها منتخب كندا لحسابه.

وسجل منتخب كندا ضربتي ترجيح من إجمالي 4 ضربات، بينما أضاع منتخب فنزويلا 3 ضربات من إجمالي 3.

وأحرز هدف كندا اللاعب جاكوب شافيلبيرج في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بينما تمكن روندون من إحراز هدف التعادل لفنزويلا  بتسديدة بالقرب من منتصف الملعب، مستغلًّا خطأ مدافع كندا وتقدم حارس المرمى.

 

تشكيل كندا

حارس المرمى: كريبو.الدفاع: جونستون، بومبيتو، كورنيليوس، ألفونسو دافيز.

الوسط: جوناثان أوسوريو، أوستاكيو، جوناثان ديفيد.

الهجوم: ريتشي لاريا، شافلبيرج، لارين.

 

تشكيل فنزويلا

حارس المرمى: رومو.الدفاع: أرامبورو، فيراريسي، يوردان أوسوريو، نافارو.

الوسط: هيريرا، مارتينيز، كاسيريس.

الهجوم: سوتيلدو، بيلو، روندون.

 

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