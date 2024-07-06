بايدن: كنت متعبا أثناء المناظرة مع ترامب وما زلت نفس الرجل الذي تولى الرئاسة
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أنه كان "منهكًا" أثناء المناظرة الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي بينه والرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال بايدن في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: “لقد كانت مناظرة سيئة. كنتُ منهكًا”، مشيرًا إلى أنه كان مريضًا خلال المناظرة وأنه طلب من أحد الأطباء إجراء فحص لمعرفة ما إذا كان مصابا بفيروس كورونا، لكن الطبيب قرر عدم وجود العدوى بعد إجراء الاختبار.
وأضاف بايدن: "لقد قال للتو إنني مصاب بنزلة برد شديدة".
وتابع بايدن: "ليلة المناظرة كانت سيئة والخطأ كان من جهتي وليس من أي شخص آخر". لافتًا إلى أنه لم يعاود مشاهدة المناظرة.
وأكد بايدن أنه مازال نفس الرجل الذي كان عليه عندما تولى منصبه.
والأربعاء، ذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن بايدن أبلغ أحد مقربيه بأنه يدرس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بعد أداء ضعيف في مناظرته أمام منافسه دونالد ترامب.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن بايدن يدرك أن حملته قد تصبح "غير قابلة للإنقاذ" إذا لم يتمكن من استعادة ثقة الجمهور في كفاءته في الأيام المقبلة.
ونقل التقرير عن مستشار رفيع آخر لبايدن قوله إن الأخير "يدرك جيدا" التحدي السياسي الذي يواجهه بعد المناظرة.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن بايدن يدرك أن حملته قد تصبح "غير قابلة للإنقاذ" إذا لم يتمكن من استعادة ثقة الجمهور في كفاءته في الأيام المقبلة.
ونقل التقرير عن مستشار رفيع آخر لبايدن قوله إن الأخير "يدرك جيدا" التحدي السياسي الذي يواجهه بعد المناظرة.
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