فروق في التوقيت، جمال شعبان يعلق على وفاة اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ

وفاة أحمد رفعت، علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على وفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، بشكل مفاجئ بعد تحسن حالته الصحية.

وقال “شعبان” عبر صفحته الشخصية بـ "فيس بوك": "اللاعب أحمد رفعت مات بعد أن عاد إلى الحياة ليودعنا أراد الله أن يسترد وديعته رحمة الله عليه البقاء لله الدوام لله ليست دارنا ولا ديارنا كلنا راحلون".



وأضاف: "وفاة أحمد رفعت مسألة فروق في التوقيت وفقط".

وأعلنت صفحة فيوتشر بـ"فيس بوك"، وفاة أحمد رفعت لاعب كرة القدم بصفوف نادي مودرن سبورت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت صفحة فيوتشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

وسبق أن علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق على صورة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، بعد زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمستشفى وادي النيل للاطمئنان على حالته الصحية وذلك برفقة الدكتور حازم خميس مدير المستشفى.

وقال الدكتور جمال شعبان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يحيي العظام وهي رميم، أحمد رفعت يعود للحياة، في شبه معجزة نادرة الحدوث".