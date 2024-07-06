السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات يوليو لكل العاملين بالدولة

مرتبات شهر يوليو،
مرتبات شهر يوليو، فيتو

موعد صرف مرتبات يوليو، تزايد البحث مؤخرًا عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن مواعيد صرف المرتبات شهر يوليو.

 

موعد صرف مرتبات يوليو

وأعلنت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم ١٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١٠، ١١ يوليو.

 

تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم ١٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١٠، ١١ يوليو، وصرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ سبتمبر المقبل، موضحًا أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.


وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موعد صرف مرتبات يوليو مواعيد صرف المرتبات مواعيد صرف المرتبات شهر يوليو وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات يوليو مواعيد مرتبات يوليو تبكير مواعيد مرتبات يوليو

مواد متعلقة

وزير المالية: لازم نعمل الحاجة الصح في الوقت الصح، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية “من أولوياتنا”

جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الأطراف الصناعية الطبية

أخبار الاقتصاد اليوم: خطة الحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات.. الموعد النهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة.. و11 شهادة من بنك مصر يمكن استردادها عبر الإنترنت البنكي

صديق للمستثمرين، وزير المالية الجديد يحقق أول مكاسب دولارية لمصر

4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد.. تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.. طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي.. وإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

مصر تشارك في اجتماع لجنة مكافحة الاحتكار بمجموعة البريكس

الضرائب: تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية

لهذه الأسباب أصبح أحمد كجوك وزيرا للمالية

الأكثر قراءة

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات يوليو لكل العاملين بالدولة

أول تعليق من وزير التربية والتعليم على التشكيك في شهادته العلمية

البرتغال وفرنسا يلجآن إلى ركلات الترجيح في مباراة الفرص الضائعة بيورو 2024

اليوم، الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر

أصعب 12 ساعة للمحافظ الجديد، عودة المياه للزقازيق بعد الانتهاء من إصلاح الأعطال

مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024

اشتباك بين جماهير ألمانيا وإنجلترا بعد خروج المانشافت من يورو 2024

ختام مسيرته مش مسك، حسرة وحزن على وجه رونالدو بعد وداع اليورو 2024 (فيديو)

منوعات

المزيد

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ادعاءات حصوله على دكتوراه وهمية.. أبرز تصريحات وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية