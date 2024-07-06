بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات يوليو لكل العاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات يوليو، تزايد البحث مؤخرًا عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن مواعيد صرف المرتبات شهر يوليو.

موعد صرف مرتبات يوليو

وأعلنت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم ١٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١٠، ١١ يوليو.

تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم ١٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١٠، ١١ يوليو، وصرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ سبتمبر المقبل، موضحًا أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.



وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.