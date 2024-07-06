من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

زلة لسان محرجة جديدة، سجلها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، حيث تتوالى "كبواته الإعلامية" منذ المناظرة الرئاسية الكارثية أمام دونالد ترامب.

وفي زلة لسان جديدة تضاف إلى سلسلة من الزلات السابقة التي بدا فيها انعدام التركيز واضحًا عند الرئيس، أكد بايدن بكل ثقة بأنه "سيهزم ترامب في 2020".

وتعهد جو بايدن بهزيمة دونالد ترامب "مرة أخرى في عام 2020"، وذلك أمام تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي: "سأهزم دونالد ترامب. سأهزمه مرة أخرى في 2020".

والزلة الجديدة لبايدن تأتي بعد ساعات من زلة أخرى، عندما قال إنه “فخور بكونه أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود”، وذلك في زلة لسان جديدة خلال مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال.

وارتكب الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا هذه الزلة أثناء مقابلته على محطة «وورد» الإذاعية في فيلادلفيا، الخميس، كجزء من حملته الإعلامية.



وخلط بايدن بينه وبين نائبته كامالا هاريس، قائلا: “بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود”، خالطًا على ما يبدو بين الحاضر والماضي حين كان نائبا لباراك أوباما.



ويواجه بايدن، الذي تغلب على ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، معركة شاقة لتحقيق الانتصار في 2024، حيث تزداد الضغوط عليه للانسحاب من السباق بعد أداء كارثي في ​​المناظرة الأسبوع الماضي.