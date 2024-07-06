السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيتو

زلة لسان محرجة جديدة، سجلها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، حيث تتوالى "كبواته الإعلامية" منذ المناظرة الرئاسية الكارثية أمام دونالد ترامب.

وفي زلة لسان جديدة تضاف إلى سلسلة من الزلات السابقة التي بدا فيها انعدام التركيز واضحًا عند الرئيس، أكد بايدن بكل ثقة بأنه "سيهزم ترامب في 2020".

وتعهد جو بايدن بهزيمة دونالد ترامب "مرة أخرى في عام 2020"، وذلك أمام تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي: "سأهزم دونالد ترامب. سأهزمه مرة أخرى في 2020".

والزلة الجديدة لبايدن تأتي بعد ساعات من زلة أخرى، عندما قال إنه “فخور بكونه أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود”، وذلك في زلة لسان جديدة خلال مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال.

وارتكب الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا هذه الزلة أثناء مقابلته على محطة «وورد» الإذاعية في فيلادلفيا، الخميس، كجزء من حملته الإعلامية.


وخلط بايدن بينه وبين نائبته كامالا هاريس، قائلا: “بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود”، خالطًا على ما يبدو بين الحاضر والماضي حين كان نائبا لباراك أوباما.
 

ويواجه بايدن، الذي تغلب على ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، معركة شاقة لتحقيق الانتصار في 2024، حيث تزداد الضغوط عليه للانسحاب من السباق بعد أداء كارثي في ​​المناظرة الأسبوع الماضي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الامريكي جو بايدن ‬المناظرة الرئاسية دونالد ترامب زلة لسان جديدة ولاية ويسكونسن كامالا هاريس

الأكثر قراءة

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات يوليو لكل العاملين بالدولة

أول تعليق من وزير التربية والتعليم على التشكيك في شهادته العلمية

البرتغال وفرنسا يلجآن إلى ركلات الترجيح في مباراة الفرص الضائعة بيورو 2024

أصعب 12 ساعة للمحافظ الجديد، عودة المياه للزقازيق بعد الانتهاء من إصلاح الأعطال

مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024

اليوم، الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر

اشتباك بين جماهير ألمانيا وإنجلترا بعد خروج المانشافت من يورو 2024

ختام مسيرته مش مسك، حسرة وحزن على وجه رونالدو بعد وداع اليورو 2024 (فيديو)

منوعات

المزيد

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ادعاءات حصوله على دكتوراه وهمية.. أبرز تصريحات وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية