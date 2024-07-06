رحل قبل تحقيق أمنيته الأخيرة، ماذا قال أحمد رفعت في آخر ظهور له قبل وفاته (فيديو)

وفاة أحمد رفعت، كشف أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، في آخر ظهور له قبل وفاته المفاجأة، كواليس فشل انتقاله لصفوف نادي الأهلي في فترة سابقة، كما أوضح سبب عدم إتمام تلك الصفقة التي كانت وشيكة، كما وصفها.

وقال أحمد رفعت، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع علي قناة “إم بي سي 2”: كنت قريبا من الانتقال إلي صفوف نادي الأهلي الموسم الماضي، والصفقة كانت وشيكة علي الانتهاء، كنت مخلص مع المارد الأحمر السنة اللي فاتت، وأمور قانونية حالت دون إتمام الصفقة.

وتابع أحمد رفعت: أرغب في استكمال مسيرتي الكروية لأن سني لسه صغيرة، وأقدر أعمل كده خلال الفترة المقبلة.

وأكمل: الدكتور قالي هترجع تلعب كرة تانية، وتابعت ما حدث لأريكسن، نجم منتخب الدنمارك، في وقت سابق، وحالته كانت مشابهة لحالتي الصحية.

وواصل: أتناول الأدوية من 5 إلي 6 مرات علي مدار اليوم، واتحكى لي إني حاولت أقوم من علي الأجهزة خلال فترة مرضي، لكن الأطباء تعاملوا مع ذلك.

وأشار إلي أن هناك تحذيرات طبية لي في الفترة الحالية بعد خروجي من المستشفى وعودتي لمنزلي.

واختتم: أستعين بجهاز منظم لضربات القلب بعد وعكتي الصحية، وما حدث معي ليس بسبب ضغوط الكرة، فهي معتادة لكنه أمر صعب.

وكان أحمد رفعت وقع فوق أرض الملعب خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري، التي دخل على إثرها أحد المستشفيات لمدة طويلة.

وتوفي أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، فجر اليوم السبت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت صفحة فيوتشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".