أصعب 12 ساعة للمحافظ الجديد، عودة المياه للزقازيق بعد الانتهاء من إصلاح الأعطال

شهد حي الزهور في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية الساعات الماضية، حالة من الشلل المروري بسبب انفجار خط المياه الرئيسي، ما أدى إلى غرق الشوارع بالمياه، وانقطاع المياه عن العديد من المناطق لمدة تجاوزت 13 ساعة.

إرسال سيارات مياه لتغذية مستشفيات المبرة والجامعة والزقازيق العام

وانتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى موقع الإصلاحات لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة مركز الزقازيق لضمان سير انتظام العمل بالمستشفيات والمرافق العامة، وتمت الإشارة إلى أنه تم إرسال سيارات مياه لتغذية مستشفيات المبرة والجامعة والزقازيق العام، كما تم التنسيق مع إدارة المرور لتحويل مسار السيارات إلى طريق بديل لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وكذلك تشغيل خطي مياه من المحطة المرشحة الرئيسية قطري 400 و350 ملم وتشغيل الآبار الارتوازية بنطاق حي ثان الزقازيق لتغطية احتياجات الأماكن التي شهدت انقطاع المياه بها.

انفجار خط المياه الرئيسي في حى الزهور بالزقازيق وغرق الشوارع، فيتو



بعد عمل شاق استغرق 12 ساعة.. رئيس مياه الشرقية يعلن الإنتهاء من إصلاح كسر خط مياه الزقازيق وانتظام وصول المياه للمواطنين.

فيما أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرقية، الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه قطر 700 مم GRP والكائن بشارع سعد زغلول بحي الزهور بمدينة الزقازيق بعد أعمال شاقة استغرقت 12 ساعة متواصلة.

تشكيل فريق أزمة من الخط الساخن بالشركة

وأفاد عامر، أنه في ضوء توجيهات وتعليمات محافظ الشرقية والذي تفقد مساء أمس موقع الإصلاح وأكد ضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح الخط وعمل كل ما يلزم لإعادة استئناف الخدمة للمناطق المتضررة من أعمال الانقطاع؛ فقد تم تشكيل فريق صيانة بالمعدات والأفراد وتسخير كافة الإمكانيات الفنية والبشرية والهندسية وتشكيل فريق أزمة من الخط الساخن بالشركة وفرع مدينة الزقازيق بالتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية حتى تم الانتهاء من كافة الأعمال ورد الشيء لأصله.

إصلاح خط المياه الرئيسي في حى الزهور بالزقازيق، فيتو



ومن جانبه أشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بجهود فرق الصيانة القائمة على أعمال الإصلاح، مؤكدا سعي الشركة المتواصل لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بصورة منتظمة مشيرًا إلى أن الشركة تواصل عملها لإصلاح كافة المناطق المتضررة.

محافظ الشرقية: وضع قواعد ثابتة للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في وقت سابق اجتماعًا مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية الري ويسري راشد رئيس حي أول والمهندس خالد إبراهيم مدير عام ري غرب الشرقية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لوضع قواعد ثابتة للتعامل مع الأزمات والطوارئ بقطاعي مياه الشرب والري وذلك عقب الانتهاء من أعمال إصلاح ماسورة المياه الرئيسية بمدينة الزقازيق وتلافيًا لحدوث ذلك مستقبلًا.

إصلاح خط المياه الرئيسي في حى الزهور بالزقازيق، فيتو



بدأ محافظ الشرقية الاجتماع بتأكيد ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وإدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لوضع خريطة واضحة لخطوط مياه الشرب على الطبيعة وذلك لسرعة التصرف وإيجاد حلول بديلة وعاجلة تضمن عدم انقطاع مياه الشرب ووصولها للمنازل في حالات الإصلاح والطوارئ.

مناقشة اسباب حدوث انفجار في خط المياه الرئيسي لمدينة الزقازيق

كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بإعداد خريطة تفصيلية موضح بها كافة خطوط مياه الري الرسمية والخاصة وذلك بالتعاون مع الإدارات الزراعية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للاستعانة بها في حالة الأزمات.

إصلاح خط المياه الرئيسي في حى الزهور بالزقازيق، فيتو 2



وتطرق الاجتماع مناقشة أسباب حدوث انفجار في خط المياه الرئيسي لمدينة الزقازيق حيث وجود خط مياه ري زراعي خاص غير مستعمل أسفل خط المياه الرئيسي ومتصل ببحر مويس ليكلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بعمل حصر شامل لمآخذ الري الزراعي الخاصة غير المستخدمة واتخاذ ما يلزم نحوها حفاظا علي البنية التحتية.