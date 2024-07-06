اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار سيارات BYD F3 موديل 2025، 20 ألف جنيه مرة واحدة

سيارات BYD، لحقت زيادة الأسعار سيارات BYD F3، موديل 2025 خلال شهر يوليو، بقيمة مالية بلغت 20 ألف جنيه، داخل المعارض المصرية، ومن المقرر تطبيق قرار الزيادة بداية من اليوم السبت



ارتفاع سعر بي واي دي F3 موديل 2025 للمرة الثانية



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية BYD، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة علي اسعار السيارات BYD كالتالي:



الفئة المانيوال 560 ألف جنيه بدلًا من 540 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.



الفئة الأوتوماتيك بسعر 640 ألف جنيه بدلًا من 620 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات بي واي دي F3



زودت سيارات بي واي دي f3 بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال أوتوماتيك.

كما تحقق السيارة استهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

