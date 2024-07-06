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اقتصاد

الثروة الداجنة: ارتفاع أسعار البيض غير مبرر وتكلفة إنتاج الكرتونة لا تصل إلى هذا السعر

أسباب ارتفاع أسعار
أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، حالة من عدم الاستقرار شهدتها أسعار البيض في الأسواق، حيث انخفض سعر البيض بنحو 15 جنيهًا على فترات متباعدة خلال أسبوعين، ثم عادت أسعار البيض مرة أخرى للارتفاع، حيث ارتفعت 15 جنيهًا مرة واحدة، لتعود إلى نفس معدلاتها المرتفعة قبل الانخفاض.

أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، فيتو

فما أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق؟

أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض في المزرعة إلى 133 جنيهًا 

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، إذ يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 128 و130 جنيهًا في المزرعة، بينما تتراوح أسعار كرتونة البيض الأحمر ما بين 130 و133 جنيهًا في المزرعة.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

ارتفاع سعر البيض غير مبرر

وقال «السيد» لـ «فيتو» إنه لا يوجد سبب لارتفاع أسعار البيض في الأسواق، خاصة مع استقرار سعر الأعلاف، وعليه فإن ارتفاع سعر البيض غير مبرر.

أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، فيتو

تكلفة إنتاج كرتونة البيض لا تزيد على 105 جنيهات

وأوضح أنه بحساب تكلفة إنتاج البيض وتشمل سعر الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الأخرى، يتضح أن سعر تكلفة إنتاج كرتونة البيض يتراوح ما بين 95 جنيهًا و105 جنيهات على حد أقصى.

أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، فيتو

25 جنيهًا زيادة غير مبررة في سعر كرتونة البيض

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة:" من المفترض أن تنخفض أسعار البيض في المزرعة وأن تصل إلى المستهلك بأقل من السعر الحالي لنحو 25 جنيهًا، أي زيادة غير مبررة في سعر كرتونة البيض.

أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، فيتو

ندعم حق  المستهلك في الحصول على السلعة بسعر عادل

وأضاف «السيد» نحن ندعم المنتجين في الثروة الداجنة، ونريد لهم الاستمرارية في الإنتاج دون خسائر، لكن أيضًا نحن مع حق المستهلك في الحصول على السلعة بسعر عادل.

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