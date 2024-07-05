أخبار الحوادث اليوم: النيابة تعاين موقع انهيار عقار بين السريات.. وجهود أمنية لحل لغز العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بقنا

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

النيابة تعاين موقع انهيار جزء من عقار بمنطقة بين السرايات بالجيزة

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع انهيار جزء من عقار في منطقة بين السرايات وبالتحديد في شارع البنا المتفرع من شارع عويس، لمعاينة موقع الحادث.

وتبين من المعاينة، انهيار جزء من بلكونة في عقار مكون من طابقين، وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة بين السرايات التابعة للجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وجرى الدفع بسيارتين دفاع مدني.

تواصل قوات قطاع مرور الجيزة إدخال التحديثات والتطوير في كافة تخصصات القطاع لخدمة المواطنين.

وأصدر اللواء أمجد أنور مدير قطاع مرور الجيزة قرارا بنقل مقر المعهد المتخصص في تعليم القيادة من مرور بين السريات لوحدة مرور العجوزة بشارع السودان بجوار كوبري ناهيا وأول شارع جامعة الدول العربية.

ويدرب المعهد المواطنين الراغبين في تعلم قيادة السيارات، ويمنحهم شهادة تفيد تفوقهم في قيادة المركبات مما يؤهلهم لسهولة استخراج رخصة القيادة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ 3,6 مليون جنيه.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وإدارته لبؤرة إجرامية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية

مصرع طفل غرقا في مياه ترعة أم دينار بمنشأة القناطر

لقى طفل عمره ١٦ سنة مصرعه غرقا بمحافظة الجيزة، إثر وقوعه بدراجة نارية كان يستقلها في مياه ترعة قرية أم دينار بمركز منشأة القناطر.

تكثف أجهزة الأمن بـ مديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، جهودها لحل لغز العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بقنا .

تلقى مركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب بها طلقات نارية داخل مزرعة في جبال إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة “ع.ج.م” فى العقد الثانى من عمره عامل، بها طلقات نارية داخل مزرعة ملك لأسرته في التابعة لدائرة مركز أبوتشت.

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الوحدات المحلية، حملات مكبرة استهدفت متابعة إغلاق المحلات والورش في مواعيدها لترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وأسفرت الحملات خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية، عن تحرير ٣٠٥ مخالفات للمحلات والورش والمقاهي التي لم تلتزم بقرار الغلق بدوائر أقسام شرطة المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 222 سلاحا ناريا، و351 قضية وتنفيذ 83 ألفا و618 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 189 متهما، بحوزتهم 222 سلاحا ناريا، شملوا 25 بندقية آلية، و36 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و156 فرد محلي الصنع، و405 طلقات مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة و229 قطعة سلاح أبيض.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على لص عدادات المياه بمنطقة التبين، وحرامى لسرقة حقيبة أموال بمنطقة البساتين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كان مدير مباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بسرقة عدادات المياه وبحوزته 7 عدادات مياه، أدوات ومعدات المستخدمة فى الوقائع.

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 40 مليون جنيه.

وتأتي تلك التهم وتندرج تحت قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة، وإذا ثبتت التهم بحق المتهمين سوف يواجهون عقوبة وفقًا لنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فإذا تورط أحد المتهمين بنشر مواد إباحية تحرض على الفسق فتكون عقوبته وفقًا لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء».



وتنص المادة على كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه.