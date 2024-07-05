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حوادث

العقوبة المتوقعة للتيك توكر روكي أحمد في قضية بث محتوى خادش للحياء

روكي أحمد، فيتو
روكي أحمد، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس البلوجر روكي أحمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول.

نرصد العقوبة القانونية التي تواجه المتهمين إذا ثبت الإدانة

وتأتي تلك التهم وتندرج تحت قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة، وإذا ثبتت التهم بحق المتهمين سوف يواجهون عقوبة وفقًا لنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فإذا تورط أحد المتهمين بنشر مواد إباحية تحرض على الفسق فتكون عقوبته وفقًا لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء».

وتنص المادة على كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه.

ويتم معاقبتها وفقا لنص المادة 14 من القانون وتنص على: «أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه». 

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