الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

مضبوطات بـ 3,6 مليون جنيه، سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بشبرا الخيمة

ضبط تشكيل عصابى يدير
ضبط تشكيل عصابى يدير بؤرة إجرامية، فيتو

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ 3,6 مليون جنيه.
 

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وإدارته لبؤرة إجرامية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

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 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – 4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر البودر – عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة وعدد من الطلقات – 2 قطعة سلاح أبيض).
 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,600 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

 جاء ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

 

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