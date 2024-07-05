مصرع طفل غرقا في مياه ترعة أم دينار بمنشأة القناطر
لقى طفل عمره ١٦ سنة مصرعه غرقا بمحافظة الجيزة، إثر وقوعه بدراجة نارية كان يستقلها في مياه ترعة قرية أم دينار بمركز منشأة القناطر.
وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.
مصرع طفل باختناق داخل أسانسير
في سياق آخر، تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل داخل أسانسير بشارع البحر الأعظم التابع لدائرة مركز طلخا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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