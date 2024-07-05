تحرير 26 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة
شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
تحرير 26668 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق
وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن ضبط نحو 26 ألفا و668 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 11 ألفا و910 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و1213 مخالفة السير بدون ترخيص و14 مخالفة موقف عشوائي و1060 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و26 مخالفة دراجة نارية و4 مخالفات لشروط الترخيص.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع المصري.
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