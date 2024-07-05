الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

تحرير 26 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

تحرير 26668 مخالفة
تحرير 26668 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 26668 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن ضبط نحو 26 ألفا و668 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 11 ألفا و910 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و1213 مخالفة السير بدون ترخيص و14 مخالفة موقف عشوائي و1060 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و26 مخالفة دراجة نارية و4 مخالفات لشروط الترخيص.

 

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع المصري.

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الادارة العامة للمرو الادارة العامة للمرور أجهزة وزارة الداخلية تجاوز السرعة المقررة مخالفة موقف عشوائى

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