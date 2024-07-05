الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

غلق 5 ورش ومحلات تجارية مخالفة في حملة بأحياء الوراق وإمبابة

متابعة ترشيد استهلاك
متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، فيتو
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أغلقت محافظة الجيزة  ٥ ورش ومحلات تجارية بأحياء الوراق وإمبابة مخالفين لقرار  ترشيد استهلاك  الكهرباء في حملة مكبرة قام بها رؤساء الأحياء فجر اليوم لمتابعة قرار الحكومة بمواعيد غلق المحلات التجارية والورش، وتم تحرير ١٠ محاضر لمخالفتهم مواعيد الغلق.

قرار مجلس الوزراء

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو، لفتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

 

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