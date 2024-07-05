جهود أمنية لحل لغز العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بقنا

تكثف أجهزة الأمن بـ مديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، جهودها لحل لغز العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بقنا .

تلقى مركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب بها طلقات نارية داخل مزرعة في جبال إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة “ع.ج.م” فى العقد الثانى من عمره عامل، بها طلقات نارية داخل مزرعة ملك لأسرته في التابعة لدائرة مركز أبوتشت.

وتم نقل الجثة إلإلى المشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة.