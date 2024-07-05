جهود أمنية لحل لغز العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بقنا
تكثف أجهزة الأمن بـ مديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، جهودها لحل لغز العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بقنا .
تلقى مركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب بها طلقات نارية داخل مزرعة في جبال إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة “ع.ج.م” فى العقد الثانى من عمره عامل، بها طلقات نارية داخل مزرعة ملك لأسرته في التابعة لدائرة مركز أبوتشت.
وتم نقل الجثة إلإلى المشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.