الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة داخل ملهى ليلى بالساحل الشمالي

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على موقع "إنستجرام" بشأن حدوث مشاجرة بمنطقة الساحل الشمالى بمطروح ووجود وفيات داخل ملهي ليلى.

الحصيلة 4 مصابين دون وفيات في الساحل الشمالي 

وتابعت  أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع "أنستجرام" بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة بمنطقة الساحل الشمالى ووفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

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وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 /6 /2024 تلقى قسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بأحد الملاهى الليلية بدائرة القسم، بين طرف أول (المدير المسئول عن الملهى  "بدون ترخيص" و6 عاملين).

وطرف ثان: (3 أشخاص "من المترددين على الملهى " وبحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة"  تم ضبطها)، لقيام الطرف الأول بمنع الطرف الثانى من الدخول للملهى  نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص من الطرفين "بسحجات وكدمات وإشتباه كسور" وحدوث تلفيات  بـ (4 سيارات تصادف تواجدها بمكان المشاجرة).

كما تبين عدم صحة ما ورد بشأن وفاة أحد الأشخاص، وتم ضبط طرفى المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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