تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أسطوانات الغاز بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس تشكيل عصابي مكون من أجانب تخصص في سرقة أسطوانات الغاز بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث، وفحص السجل الجنائي للمتهمين، للتعرف على وجود وقائع شبهة من عدمه.

القبض على المتهمين في الجيزة

وكانت معلومات وردت وأكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الجيزة أفادت بقيام مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بتشكيل عصابة لسرقة الأنابيب في مدينة 6 أكتوبر.

ووجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة في الجيزة حيث تمكنت فرق المباحث من ضبطهم وتبين أن من بينهم سيدتين، تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.