الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

سقوط لص عدادات المياه فى التبين وحرامى حقيبة أموال فى البساتين

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على لص عدادات المياه بمنطقة التبين، وحرامى لسرقة حقيبة أموال بمنطقة البساتين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

 كان مدير مباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بسرقة عدادات المياه وبحوزته 7 عدادات مياه، أدوات ومعدات المستخدمة فى الوقائع.

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 وبمواجهته أقر بارتكاب 7 وقائع سرقة والتصرف فى المسروقات لدى عميله " سيئ النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه" والمسروقات.


كما ضبط سائق سيارة أجرة ومقيم دائرة قسم البساتين، لقيامه بسرقة حقيبة يد وبداخلها مبلــغ مـالــى خاصة بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، حال استقلاله السيارة صحبته.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ بمسكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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