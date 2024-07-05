تحرير ٣٠٥ مخالفات للمحلات والورش والمقاهي بالجيزة خلال يومين

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الوحدات المحلية، حملات مكبرة استهدفت متابعة إغلاق المحلات والورش في مواعيدها لترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تحرير ٣٠٥ مخالفات للمحلات والورش والمقاهي

وأسفرت الحملات خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية، عن تحرير ٣٠٥ مخالفات للمحلات والورش والمقاهي التي لم تلتزم بقرار الغلق بدوائر أقسام شرطة المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.



قرار مجلس الوزراء

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو، لفتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.