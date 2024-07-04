وزير الداخلية للرئيس السيسى عن العام الهجرى الجديد: تمثل حافزًا لمواصلة العطاء

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ.

وقال وزير الداخلية: إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروسًا عظيمة.. تمثل حافزًا لمواصلة العطاء فى الذود عن أمن مصر وأبنائها.. والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها.. ونستلهم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.. صلابة الإرادة والصمود أمام التحديات.. والإيمان الراسخ بأن المثابرة والتضحية.. هما السبيل لتحقيق الأهداف، وحفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. ووفق سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء لشعبها العظيم.. إنه تعالى على كل شىء قدير.

كما بعث" وزير الداخلية " برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى - رئيــس مجلس النواب بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ..

وقال وزير الداخلية: يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى. إننا إذ نستلهم من إحتفالنا بتلك الذكرى العطرة.. الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية.. ومواصلة التكاتف والتآزر إنطلاقًا من الإدراك الواعى بقيمة العمل المُشترك.. لتحقيق الأهداف الوطنية.. لنتوجه للمولى جل وعلا بخالص الدعاء بالتوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية العريقة.



كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة الى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وعدد من قيادات الدولة.