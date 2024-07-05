الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

الأمن العام يضبط 222 سلاحًا ناريًا و351 قضية مخدرات خلال حملات تفتيش

الأمن العام
الأمن العام

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 222 سلاحا ناريا، و351 قضية وتنفيذ 83 ألفا و618 حكما قضائيا متنوعا.

 

ضبط 222 سلاحًا ناريا و351 قضية مخدرات 

واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 189 متهما، بحوزتهم 222 سلاحا ناريا، شملوا 25 بندقية آلية، و36 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و156 فرد محلي الصنع، و405 طلقات مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة و229 قطعة سلاح أبيض.

 

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وفي مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 83 ألفا و618 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 346 حكم جنايات، و27 ألفا و182 حكم حبس جزئي، و4397 حكم حبس مستأنف، و40 ألفا و802 أحكام غرامات و10 آلاف و891 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 351 قضية شملت ضبط كميات من المواد المخدرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

 

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