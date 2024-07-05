نقل معهد تدريب قيادة السيارات من بين السرايات إلى مرور العجوزة
تواصل قوات قطاع مرور الجيزة إدخال التحديثات والتطوير في كافة تخصصات القطاع لخدمة المواطنين.
وأصدر اللواء أمجد أنور مدير قطاع مرور الجيزة قرارا بنقل مقر المعهد المتخصص في تعليم القيادة من مرور بين السريات لوحدة مرور العجوزة بشارع السودان بجوار كوبري ناهيا وأول شارع جامعة الدول العربية.
ويدرب المعهد المواطنين الراغبين في تعلم قيادة السيارات، ويمنحهم شهادة تفيد تفوقهم في قيادة المركبات مما يؤهلهم لسهولة استخراج رخصة القيادة.
ووخصصت الإدارة ارقام للحجز والاستفسار على أرقام تليفونات المعهد كالآتي:
٠١١٤٨٩٤٦٠٩١
٠١١١٤٣٥٣٦٤٥
٠١٠٩٧٣١٤١٤٦
٠١٠٣٠٧٦٥٤٧١
٠١٢٧٠٨٧٣٨٠٩
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