الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نقل معهد تدريب قيادة السيارات من بين السرايات إلى مرور العجوزة

نقل معهد تعليم قيادة
نقل معهد تعليم قيادة المركبات للعجوزة، فيتو

تواصل قوات قطاع مرور الجيزة إدخال التحديثات والتطوير في كافة تخصصات القطاع لخدمة المواطنين.

وأصدر اللواء أمجد أنور مدير قطاع مرور الجيزة  قرارا بنقل مقر المعهد المتخصص في تعليم القيادة من مرور بين السريات لوحدة مرور العجوزة بشارع السودان بجوار كوبري ناهيا وأول شارع جامعة الدول العربية.

ويدرب المعهد المواطنين الراغبين في تعلم قيادة السيارات،  ويمنحهم شهادة تفيد تفوقهم في قيادة المركبات مما يؤهلهم لسهولة استخراج رخصة القيادة. 

ووخصصت الإدارة ارقام  للحجز والاستفسار على أرقام تليفونات المعهد كالآتي:
٠١١٤٨٩٤٦٠٩١
٠١١١٤٣٥٣٦٤٥
٠١٠٩٧٣١٤١٤٦
٠١٠٣٠٧٦٥٤٧١
٠١٢٧٠٨٧٣٨٠٩
 

مضبوطات بـ 3,6 مليون جنيه، سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بشبرا الخيمة

محافظ الجيزة: مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى في اهتماماتي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استخراج رخصة القيادة الجيزة تعليم قيادة السيارات جامعة الدول العربية شارع جامعة الدول العربية محافظ الجيزة وحدة مرور العجوزة موقع فيتو

مواد متعلقة

ضبط 20 سيارة ميكروباص مخالفة لخطوط السير بالجيزة (صور)

مصرع طفل غرقا في مياه ترعة أم دينار بمنشأة القناطر

رفع 55 طن قمامة في حملة بمحيط المساجد والطرق الرئيسية بالهرم

نتائج حملة لسرفيس الجيزة، ضبط 13 سيارة مخالفة بمواقف فيصل الطالبية

غلق 5 ورش ومحلات تجارية مخالفة في حملة بأحياء الوراق وإمبابة

الأكثر قراءة

مدرب ليفربول الجديد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

يهودية ولديها عائلة في إسرائيل، حكاية فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى

تعطيل العمل في البنوك الخميس المقبل

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

أول رئيس عربي يوجه رسالة إلى ستارمر بعد توليه رئاسة حكومة بريطانيا

أسعار الدواجن اليوم، ارتفاع الفراخ البيضاء في الأسواق

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

الوداد المغربي يستهدف ضم ثنائي الأهلي وبيراميدز

منوعات

المزيد

لو بتجهز بيتك وبتدور على ركنة، 3 مقومات لا غنى عنهم في صناعتها

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

خبز النان الهندي، أشهر المأكولات بالشارع التنزاني

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

أحمد المشد يشرح دروس وعظات الهجرة النبوية

آداب وسنن الرسول في تناول الطعام والشراب

المزيد
الجريدة الرسمية