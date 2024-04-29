أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض أسعار البيض والأسماك.. وتراجعات متباينة فى أسعار الأجهزة الكهربائية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

البنوك إجازة رسمية الأحد والإثنين المقبلين بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 حتي يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

وعلى جانب آخر، أعلن وزير العمل حسن شحاتة، الأحد، عن أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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18 جنيهًا انخفاضًا في سعر البلطي بسوق العبور



أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، في السطور التالية:

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، التي ارتفعت أسعاره خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع تصاعد حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، إذ تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 53 إلى 57 جنيهًا، بانخفاض 18 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 50 إلى 52 جنيها، بانخفاض 16 جنيهًا عن سعره السابق.

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 110 إلى 140 جنيهًا، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا.





هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس لطرح سندات قصيرة الأجل



أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي إف چي القابضة.

وتمثل تلك العملية الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.

وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الخامس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد متغيّر يُصرف كل 6 أشهر، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.



وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، علمًا بأن هذا هو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه البالغ قيمته 2 مليار جنيه لمدة عامين.

وتابع: يعد هذا الإصدار استمرارًا لقدرتنا على الاستفادة من القطاع لخدمة الشركات التابعة للمجموعة سواء شركة ڤاليو أو شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» أو شركة إي اف چي للحلول التمويلية في عمليات ترتيب الديون من سوق رأس المال المصري.

وأضاف العيوطي أن نجاح هذه الصفقة يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق إصدار وترتيب الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهادة قوية على دورها الرائد في توفير بدائل تمويلية عالية القيمة لتحفيز النمو والابتكار للشركات الراغبة في تنمية عملياتها فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص المنتجات الاستثمارية في المنطقة.

الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور



أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة وفقًا لآخر تحديث، وجاءت أسعار الخضراوات في السوق، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، كالتالي:

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو البطاطس من 4 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 6 إلى 21 جنيهًا، سعر الكوسة من 4 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 13 جنيهًا، باذنجان رومي من 2.5 إلى 7.5 جنيه، باذنجان بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان أبيض من 4 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه، فلفل رومي صوب من 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 11 إلى 21 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 22 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر السبانخ من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو الثوم من 30 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق، الملوخية من 7 إلى 10 جنيهًات، سعر خيار بلدي من 4 إلى 10 جنيهات، بسلة من 18 إلى 22 جنيهًا، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 4 إلى 10 جنيهات.

ويبلغ سعر قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، كيلو كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهات عن سعره السابق، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.



هل انخفضت أسعار البيض في المحال التجارية بعد تراجعها بالمزارع؟

أسعار البيض في الأسواق، سجلت أسعار البيض انخفاضات ملحوظة في المزارع أي سعر الجملة، لتتراجع سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض إلى 115 جنيهًا في المزرعة.

ووفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا، سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة من 114 إلى 115 جنيهًا، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 119 إلى 120 جنيهًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه بناءً على تقرير أعده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

وعن أسعار البيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

إنخفاضات متباينة فى اسعار الاجهزة الكهربائية

أعلنت شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرف التجارية حدوث انخفاضات متباينة في السوق، مع زيادة المعروض من الأجهزة الأمر الذي أدى إلى تراجعات ملحوظة في الأسعار، ومنها أسعار الثلاجات التي شهدت قفزات سعرية كبيرة خلال عام 2023.

جولة فيتو لرصد أسعار الثلاجات في الأسواق

«فيتو» أجرت جولة ميدانية في عدد من المحال التجارية ومعارض بيع الأجهزة الكهربائية؛ بهدف رصد أسعار الثلاجات في الأسواق، وهل انخفضت أسعار الثلاجات في السوق؟

تفاصيل الجولة وأسعار الثلاجات في الأسواق نستعرضها في السطور الآتية:





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