رغم المقاطعة، سعر البلطي يقفز 11 جنيهًا في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك الأخرى

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 28 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد 28 أبريل 2024، في السطور التالية:

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، التي ارتفعت أسعاره خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع تصاعد حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، إذ تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 69 إلى 75 جنيهًا، بارتفاع 11 جنيهًا عن سعره السابق.

Advertisements

وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 66 إلى 68 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأحد

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 110 إلى 160 جنيهًا، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر كيلو مكرونة خليجي من 75 إلى 115 جنيهًا، مكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيهًا، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 85 إلى 145 جنيهًا، كيلو سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 410 جنيهات.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 75 إلى 115 جنيهًا، كيلو كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، كيلو سبيط سابيا من 180 جنيهًا إلى 410 جنيهات، كيلو سابيا من 180 جنيهًا إلى 410 جنيهات، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو مرجان متوسط الحجم من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كاليماري من 180 جنيهًا إلى 410 جنيهات، كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

البربون يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 85 إلى 145 جنيهًا، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

وتراوح سعركيلو سمك دنيس من 95 إلى 260 جنيهًا، كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر كيلو جمبري طازج صغير من 100 إلى 280 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر جمبري جامبو من 540 إلى 660 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 470 إلى 530 جنيهًا للكيلو، جمبري طازج متوسط الحجم من 350 إلى 450 جنيهًا للكيلو، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد

وتباينت أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد، تراوح سعر البوري ممتاز من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو، سعر كيلو بوري وسط من 85 إلى 95 جنيهًا.

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد، سجل سعر وقار كيلو من 100 إلى 160 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه، سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.