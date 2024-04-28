أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والليمون وارتفاع الطماطم بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأحد 28 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة وفقًا لآخر تحديث، وجاءت أسعار الخضراوات في السوق، اليوم الأحد 28 أبريل 2024، كالتالي:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو البصل من 7 إلى 21 جنيهًا، سعر الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.

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وتراوح سعر الفاصوليا من 6 إلى 12 جنيهًا، باذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات، باذنجان بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه، جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5 جنيه، باذنجان أبيض من 4 إلى 7 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي صوب من 5 إلى 11 جنيهًا، الفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 11 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 12 إلى 22 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 19 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر السبانخ من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو الثوم من 23 إلى 33 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، الملوخية من 5 إلى 10 جنيهًات، سعر خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بسلة من 18 إلى 22 جنيهًا، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 4 إلى 7 جنيهات.

ويبلغ سعر كيلو كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 3 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، ورق عنب بناتي من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر بروكلي من 10 إلى 14 جنيها، ليمون بلدي من 15 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، لفت من 2 إلى 3 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، خس مر نحو 3 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، كيلو ورق عنب بلدي من 10 إلى 25 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.