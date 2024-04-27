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اقتصاد

البصل بـ 10 جنيهات، أحدث أسعار الخضراوات في سوق العبور (صور)

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، أجرت «فيتو» جولة ميدانية داخل سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة والأسماك، لرصد أحدث  أسعار الخضراوات في السوق، التي جاءت كالتالي: 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة 

تراوح سعر كيلو الباذنجان من 5 إلى 8 جنيهات.

بلغ سعر كيلو البصل الأبيض نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر كيلو البصل الأحمر نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر 3 كيلو طماطم نحو 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة 

بلغ سعر كيلو الليمون نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بطاطس صغيرة الحجم نحو 8.5 جنيه.

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بلغ سعر كيلو البطاطس كبيرة الحجم نحو 12 جنيهًا.

 سعر الكوسة من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة 

سعر الفاصوليا من 6 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

 جزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو.

سعر فلفل حامي صوب ما بين 15 إلى 23 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة 

سعر فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 21 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

سعر  بسلة من 18 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الثوم من 23 إلى 37 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة 

 سعر خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

سعر البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو.

سعر خيار صوب من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 35 جنيهًا إلى 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة 

 سعر خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات.

 ورق عنب بناتي من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر بروكلي من 10 إلى 14 جنيها للكيلو.

سعر القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة 

سعر كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو.

سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات للكيلو.

سعر الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة 

سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية من 5 إلى 10 جنيهًات للكيلو.

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أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يبدأ من 16 جنيهًا في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات في سوق العبور

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