انخفاضات كبيرة في أسعار البيض.. شعبة الثروة الداجنة ترد على اتحاد المنتجين: الأسعار مرتفعة رغم التراجع.. ومزارع الزراعة البديل المناسب لضبط السوق

أسعار البيض في الأسواق، شهد الأسواق انخفاضات ملحوظة في سعر البيض بالتزامن مع تراجعاته في المزارعة، إذ تراجع سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض إلى 115 جنيهًا في المزرعة.

سعر البيض في المزارع

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، من 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا، سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة من 114 إلى 115 جنيهًا، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

تطبيق مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري، بالاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن .

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أسعار البيض ضمن مبادرة خفض الأسعار

وعن سعر البيض ضمن مبادرة خفض الأسعار؛ بلغ سعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق

فما هي أسعار البيض في المحال التجارية، وهل شهد سعر البيض تراجعات ملحوظة في المحال أم مازال عند نفس معدلاته السعرية، وما هي الآليات والمطالب العاجلة لتحقيق التوازن في سوق الثروة الداجنة في مصر؟

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع سعر البيض وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إذ رصدت ارتفاع أسعار البيض مقارنة بسعر المبادرة، وارتفاع سعر البيض بلدي في السوق، وجاءت أسعار البيض وفقًا للبوابة الحكومية كالتالي:

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض البلدي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 162.9 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 125 جنيهًا 195 جنيهًا.

البيض البلدي يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

بلغ متوسط سعر البيض بلدي نحو 5.9 جنيه للبيضة الواحدة، لتتراوح أسعار البيض البلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات للبيضة.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 159.5 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 110 جنيهات 180 جنيهًا.

البيض الأحمر يسجل 6 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأحمر نحو 5.6 جنيه للبيضة الواحدة، لتتراوح أسعار البيض الأحمر ما بين 4 إلى 6 جنيهات للبيضة.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 155.7 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 110 جنيهات 180 جنيهًا.

البيض الأبيض يسجل 6.5 جنيه للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.6 جنيه للبيضة الواحدة، لتتراوح أسعار البيض الأبيض ما بين 4.25 إلى 6.5 جنيه للبيضة.

بانخفاضات تصل لـ 31 جنيهًا، تراجع سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية

وفي نفس السياق؛ رصدت «فيتو» تراجع أسعار البيض المنتج في بعض السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، إذ انخفضت أسعار كرتونة البيض أحمر / أبيض إلى 166 جنيهًا في الكرتونة عدد 30 بيضة مقابل 197 جنيهًا سعره في تعاملات أمس، أي بانخفاضات تصل لـ 31 جنيهًا عن سعر الكرتونة أمس.

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

وعن أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فجاءت كالأتي:

تراوح سعر كرتونة بيض أبيض لعدد 30 بيضة من 84 جنيهًا إلى 166 جنيهًا.

تراوح سعر كرتونة بيض أحمر لعدد 30 بيضة من 145 جنيهًا إلى 166 جنيهًا.

بلغ سعر بيض بلدي لعدد 30 بيضة نحو 146 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر للكرتونة عدد 18 بيضة نحو 111 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر للكرتونة عدد 15 بيضة نحو 94.5 جنيه.

بلغ سعر بيض أحمر للكرتونة عدد 10 بيضات نحو 66.6 جنيه.

الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فيتو

اتحاد منتجي الدواجن: انخفاض أسعار كرتونة البيض لـ 130 جنيهًا في المزرعة

وفي نفس السياق، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» يوم السبت الماضي، أن سعر بيض المائدة وصل إلى 130 جنيهًا للكرتونة وذلك عند شرائه من المزرعة».

أسعار البيض شهدت تراجعات في الأسواق

ومن جهته قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريح لـ «فيتو» إن أسعار البيض شهدت تراجعات في الأسواق ليصل سعر الكرتونة إلى 115 جنيهًا، مدعومة بانخفاض سعر العلف البياض الذي يصل سعره إلى 19 جنيهًا للكيلو، ومن المتوقع استمرار انخفاض أسعار الأعلاف في الأسواق.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

من المفترض أن يكون أقصى سعر للبيض 125 جنيهًا للمستهلك

وشدد على أهمية استمرار انخفاض الأسعار بالتزامن مع تراجع تكلفته في الأسواق، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض يحتاج إلى التغذية بنحو 5 كيلوات من العلف، الذي عليه فإن من المفترض ألا يزيد سعر كرتونة البيض عن 95 جنيهًا في المزرعة، وأن يكون أقصى سعر للمستهلك نحو 120 جنيهًا لكرتونة البيض.

أهمية إعلان وتحديد السعر العادل للدواجن والبيض حفاظًا على حق المستهلك

وطالب بضرورة إعلان وتحديد السعر العادل للدواجن والبيض حفاظًا على حق المستهلك، مستنكرًا تصريحات اتحاد منتجي الدواجن بشأن أن كرتونة البيض تصل لـ 130 جنيهًا في المزرعة.

أهمية مراجعة ما يقال من تصريحات في وسائل الإعلام خاصة

وقال إن هذا كلام غير مضبوط تمامًا خاصة وأن هناك تفاوت في أسعار البيض في المزارع، ويوجد مزارع تبيع كرتونة البيض البشائر بأقل من 110 جنيهات، مؤكدًا أهمية مراجعة ما يقال من تصريحات في وسائل الإعلام خاصة الصادرة عن الجهات والمنظمات الرسمية، حتى لا تتهم هذه المؤسسات بأنها تروج لأسعار أغلى من التكلفة باستغلال نفوذها وظهورها على الساحة الإعلامية لصالح أعضائها.

ضرورة وجود خطط متوازية للخروج من مشكلات القطاع التي لم تحل منذ نهاية 2022

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أهمية أن يكون لدى وزارة الزراعة خطط متوازية للخروج من مشكلات القطاع التي بدأت منذ نهاية 2022، ولم تحل حتى الآن، وأن تعلن بنود الخطة وتحديد التكلفة الحقيقية للمنتجات والسعر العادل لها، فضلًا عن محاسبة من يتاجر ويغالي أو يمارس احتكارات تضر بالصالح العام أو أن يمس حقوق المواطنين.

أسعار الدواجن والبيض، فيتو

لا توجد بورصة حقيقة لتسعير الدواجن والبيض

وأضاف «السيد» أن أنه لا توجد بورصة حقيقة لتسعير الدواجن والبيض وإعلان سعر عادل للمنتج والمستهلك، وأن الحكومة هي التي عليه تنفيذ الأليات المنضبطة، لكن لا نستطيع الاحتكام لآليات العرض والطلب في السوق المصري، لأنها منفلتة وليست منضبطة، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى تشديد الرقابة لضبط الأسواق.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

المطالبة باستغلال المزارع المتوقفة عن العمل التابعة لوزارة الزراعة

وأضاف قائلًا: نحن نشجع وجود آلية محددة تصدرها الحكومة، طالما أنها تعتمد على المنتج المحلي ودعمه، مطالبًا باستغلال المزارع المتوقفة عن العمل التابعة لوزارة الزراعة، وأن تقوم الزراعة بالعمل في زيادة المعروض من خلال قطاع الإنتاج الحيواني، فهي تمتلك الإمكانات كافة لذلك».

ضرورة قيام وزارة الزراعة بدور البورصة بإعلان السعر العادل للمنتجات

وتابع: إن وزارة الزراعة لديها فرصة لتقوم بدورها في ضبط الأسواق؛ من خلال القيام بدور البورصة بإعلان السعر العادل للمنتجات، مع ضرورة التعجيل بإعادة تشغيل المزارع المتوقفة، وضخ منتجاتها وبيعها بالسعر العادل، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار مع وجود منافس قوي.