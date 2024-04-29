انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بمحافظة الأقصر

أسعار اللحوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء في محافظة الأقصر اليوم انخفاض ملحوظ، بعد ارتفاع كبير في الأسعار بجميع محافظات الجمهورية خلال الشهور الماضية.

عيد الأضحى

ورصدت بوابة فيتو أسعار اللحوم بعدد من الأسواق بمحافظة الأقصر، حيث سجلت انخفاضا ملحوظا، وذلك قبل عيد الأضحى.

سعر كيلو اللحم في أسواق الأقصر

وسجل سعر كيلو اللحمة البلدي 300 جنيه، كما سجل 260 جنيها للكيلو في معارض كلنا واحد المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و160 جنيه لكيلو اللحم المجمد السوداني.

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انخفاض أسعار اللحوم

لجدير بالذكر أن إنخفاض أسعار اللحوم يؤدي إلى انخفاض أسعار العديد من المنتجات الغذائية التي تعتمد على اللحوم الحمراء بأنواعها.

حملات المقاطعة في الأقصر

بدأت في العديد من المحافظات بمقاطعة شراء اللحوم الحمراء ومنتجاتها، بعد النجاح الذي حققته مقاطعة شراء الأسماك في العديد من محافظات الوجه البحري لمحاربة غلاء الأسعار.

مقاطعة اللحوم

ودعا أهالى محافظة الأقصر لتدشين حملة تهدف إلى مقاطعة اللحوم بداية من شهر مايو القادم، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ فى أسعارها لتصل إلى ٤٥٠ جنيها للكيلو، مما يؤدي إلى تغيير عادات الاستهلاك لدى السكان والبحث عن بدائل غذائية أقل تكلفة.

وتعد اللحوم إحدى الوجبات الأساسية الاسبوعية للكثير من الأسر إلا أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تقليل استهلاكها بشكل ملحوظ فيما حرم منها البعض نهائيا، وبدأ العديد من الأفراد فى البحث عن بدائل غذائية أقل تكلفة مثل البقوليات والأسماك.